Ida Platano e Riccardo Guarnieri rimangono i protagonisti indiscussi del Trovo Over di Uomini e Donne con la loro infinita storia d’amore. Il 40enne emoziona il pubblico quando legge tra le lacrime una lettera per convincere la ex 37enne a tornare con lui. La reazione fredda della siciliana, invece, indispone molti.

E’ devastato, pronto a tutto pur di riconquistarla. "Ciao Ida, è passato un anno da quando le nostre strade si sono separate ed è successo di tutto tra di noi”, dice nella sua lettera a Ida Platano Riccardo Guarnieri.

“Ci siamo amati e odiati. Riconosco di aver commesso tanti errori e sicuramente quello più grave è di non essermi imposto da subito con pregi e difetti facendomi andare bene tutto. Quando poi ho cercato di farti notare quello che non andava bene ho visto precipitare il nostro rapporto e mi sembrava di inseguire da solo una soluzione a tutto, ad un amore già malato da tempo ma per me grandissimo, il più importante della mia vita”, sottolinea a Uomini e Donne.

“Il secondo è quello di essermi catapultato subito in un’altra storia credendo di innamorarmi ancora. Alla fine fingevo una serenità che non c’è mai stata. C’era qualcosa che ancora mi legava a te. Passa il tempo: la rabbia e il rancore svaniscono e riesci e rivivere i momenti belli vissuti insieme”, continua Riccardo.

Guarnieri, poi, ricorda tutti i tentativi fatti per riconquistarla: “Ho provato a tenderti una mano, ma con più razionalità per evitare gli errori del passato, ma ogni tentativo è stato vano. Ho sempre sperato. Oggi non saprei dirti ciò che provo per te, ma forse sì ma spinto dalla paura dell’indifferenza, continuo a restare in silenzio. Non so oggi cosa ne sarà di noi, ma una cosa è certa: siamo maledettamente distanti tanto da non riuscire a trovare un punto d’incontro facendo sempre più allontanare i nostri progetti”.

Poi confessa: “Sono consapevole che l’amore che provo per te non sono riuscito a dimostrarlo, ma ha prevalso l’orgoglio. Voglio che tu sappia che la considerazione che ho di te come donna e mamma non cambierà mai. Con il tempo ho conosciuto una donna forte e coraggiosa nell’affrontare tutte le difficoltà che la vita ti ha messo davanti. Avrei fatto di tutto per rendere felice te e il piccolo. Sono proprio uno stupido perché credo di amarti ancora”.

Riccardo Guarnieri legge la sua lettera a Ida Platano a Uomini e Donne. Piange. Poi balla con lei, che rimane troppo fredda per il pubblico che guarda da casa e la critica. Dietro le quinte i due, lontani dagli occhi degli altri in studio, provano a capire cosa ne sarà di loro.

“Perché adesso?”, chiede Ida. “Perché ci speravo, mi aspettavo un qualcosa da parte tua, che mi prendessi per mano dicendomi che avevi capito dove avevi sbagliato. Ho commesso un errore in passato, lo so, lo riconosco, però alla fine mi aspettavo questo da te”, spiega Riccardo.

“Mi hai fatta stare tremendamente male, mi hai abbandonata lì e io non voglio più fare stare male la mia anima. Non riuscivo ad uscire di casa, non riuscivo neanche a cucinare. L’amore dev’essere bello, non ti deve stare male ed io ora ho paura di rivivere quello che ho passato”, sottolinea la donna, anche lei con le lacrime agli occhi. Tra i due resta tutto in sospeso…

Non ci sono solo pianti però. A Uomini e Donne Riccardo stesso torna a sorridere e sfila in mutande, mostrando i muscoli, tra i protagonisti maschili della passerella per eleggere chi è dotato di più fascino irresistibile.

Il cavaliere prende un bel 10 da Gemma Galgani. Pure Ida Platano gli regala lo stesso voto. Alcune dame, invece, lo 'bastonano', una di loro gli dà pure dell''effeminato'. Gianni Sperti bacchetta: "Tu perchè non arrivi all’uva dici che è acerba”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/10/2019.