Ida Platano e Riccardo Guarnieri, prima foto social dopo il ritorno di fiamma a 'Uomini e Donne'

Ida Platano e Riccardo Guarnieri postano sui loro profili social la prima foto insieme dopo il ritorno di fiamma a Uomini e Donne. I due sono raggianti, felici e sorridenti. Hanno ritrovato il loro amore e vogliono condividere la gioia con tutti i fan.

“Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale”, scrive Ida. Le parole accompagnano lo scatto in coppia con il compagno 40enne. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata di Uomini e Donne Trono Over in cui i due protagonisti del pomeriggio di Canale 5 hanno annunciato l’uscita dalla trasmissione per il ritorno di fiamma, la Platano e Riccardo Guarnieri ufficializzano anche su Instagram.

L’immagine della coppia cattura più di 150mila ‘like’. Sono tantissimi i messaggi degli ammiratori che gli augurano di vivere ora serenamente il rapporto, costruendo nuovamente un legame forte e duraturo.

La storia tra Ida e Riccardo è stata appassionante, tra liti, riappacificazioni, addii che parevano definitivi. I continui colpi di scena hanno catturato il pubblico del dating show di Maria De Filippi. Ora la coppia si è aperta a questa nuova possibilità e l’happy end fa sognare i romantici. Del resto la Platano non era mai riuscita a dimenticare il suo grande amore: è giusto provarci. Questo è semplicemente un nuovo inizio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/10/2019.