Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono di nuovo lasciati? Lei: 'Morale a terra'

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono di nuovo lasciati? Sembrerebbe di sì, questo quanto svelato da Il Vicolo delle News dopo l’ultima registrazione del Trono Over. Intanto la bella 36enne sul social nelle sue IG Stories confessa: “Oggi ho il morale molto a terra”.

Solo lo scorso dicembre Ida Platano aveva detto di sì alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri. Dopo non aver subito accettato in tv, lontano dallo studio di Uomini e Donne si era convinta: aveva finalmente indossato l’anello del suo cavaliere.

Era stato proprio Riccardo a condividere il breve filmato in cui lo si vedeva donare a Ida l’anello di fidanzamento. La Dama bresciana lo aveva messo all’anulare entusiasta. Ora i due si sarebbero nuovamente lasciati…

Durante l’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne Ida Platano è tornata a fare la sfilata. Quando le è stato chiesto se andasse tutto bene con Riccardo Guarnieri, la donna non ha voluto rispondere è però scoppiata a piangere. Le domande sono continuate: qualcuno gli ha chiesto se si fossero presi una pausa, Ida non ha proferito parola. Tutti hanno pensato a un’altra rottura per la coppia.

Pure sul suo profilo la Platano non ufficializza l’addio, ma nelle storie fa ascoltare due canzoni malinconiche di Alessandra Amoroso e di Vasco Rossi. Poi finalmente appare e confessa di avere il morale a terra.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/1/2020.