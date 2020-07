Ida Platano e Riccardo Guarnieri: storia al capolinea, ecco perché è finita di nuovo

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati, come ormai si vociferava da giorni, la storia è giunta al capolinea. E’ Ida a dare conferma della rottura a Uomini e Donne Magazine: ecco perché è finita di nuovo.

“Raccontare questi tre mesi che abbiamo vissuto sarebbe pressoché impossibile - rivela la Platano - Riccardo e io abbiamo trascorso insieme la quarantena. E’ stato con me a Brescia dai primi di marzo fino al 5 maggio, giorno in cui è potuto tornare a casa. All’inizio, quando è stato ufficializzato il lockdown, ero molto preoccupata, ma al contempo anche contenta all’idea di poter trascorrere così tanto tempo con lui. Ero serena. I primi venti giorni di questa convivenza sono andati bene: cucinavo, eravamo sereni…”.

Purtroppo però sono subentrati i soliti problemi: “Sono iniziate a tornare le discussioni di un tempo, legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui ho bisogno. Cose che io gli ho fatto presente. Nei mesi in cui ho convissuto con Riccardo a Brescia ho scoperto delle cose di lui che non sapevo, come lui ha scoperto delle cose di me che non sapeva. Era la prima volta che trascorrevamo così tanti giorni insieme 24 ore su 24. La prima volta che ci vivevamo a 360 gradi con la paura che questa simbiosi comporta e con delle aspettative da parte mia che purtroppo sono state deluse”.

Ida rivela: “Pensi che Riccardo non ha neanche messo i suoi vestiti nel mio armadio nonostante gli avessi fatto spazio”. E aggiunge: “Sembrava che Riccardo non fosse mai contento di nulla. Sembrava una di quelle persone a cui neanche se regali il mondo su un palmo di mano è soddisfatto. Io gli ho dato tutto e anche stavolta mi ritrovo con le mani vuote. Non posso continuare così: ho bisogno di essere felice e merito di essere felice. Con questo non sto dicendo che Riccardo è sbagliato, ma a questo punto penso che forse parliamo una lingua diversa. Forse semplicemente non può darmi quello che voglio”.

Guarnieri è tornato a Taranto. Ida spiega: "Quando ci siamo salutati mi ha detto che si aspettava che io gli chiedessi di restare ma in realtà non c’erano state le basi per proporgli una cosa del genere. Dopo che è partito ci siamo continuati a sentire ma in maniera sporadica. Io ero anche pronta a partire e a scendere Da lui per chiarire, ma lui non ha voluto perché non se la sentiva di discutere. Mi ha anche detto che sarebbe voluto salire, ma non l’ha fatto”.

Si sono allontanati, la Platano ha cercato di parlargli: “Ma lui non ha voluto”. “Ci abbiamo provato due volte a stare insieme, ma nella vita c’è anche bisogno di equilibrio e questa storia non ne ha e forse per me stessa è giusto lasciarla andare”. L’anello di fidanzamento la 37enne l’ha tolto d’istinto mentre discutevano. “Ancora adesso sento che manca qualcosa guardandomi la mano”, svela Ida addolorata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/7/2020.