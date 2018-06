Il prossimo 5 luglio andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. A qualche settimana dall'inizio del reality show è stata ufficializzata la presenza della prima coppia: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due dopo essersi conosciuti negli studi di Uomini e Donne hanno deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando alla trasmissione estiva di Canale 5.

"Sono follemente innamorata di Riccardo. Partecipo a Temptation Island perché nella vita ho una responabilità grandissima che è mio figlio e voglio capire se Riccardo è la persona giusta per me", ha dichiarato l'ex dama del trono over nel suo video di presentazione al reality show. Anche Guarnieri ha voluto spiegare la motivazione che lo ha spinto a prendere parte ad un altro programma dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne da dove è uscito al fianco di Ida: "Temptation Island può aiutare a far capire più che altro a lei che la sua gelosia è totalmente immotivata". Dopo Isabella Falasconi e Mauro Donà, un'altra coppia proveniente dal trono over della trasmissione condotta da Maria De Filippi ha deciso di volare in Sardegna insieme ad altre coppie per verificare la solidità della loro relazione.

Durante il loro percorso a Uomini e Donne, sia la 37enne che Riccardo hanno dimostrato di essere molto gelosi l'uno dell'altra nonostante nel video di presentazione l'ex cavaliere del trono over abbia detto che la più gelosa della coppia è Ida. Vedremo come i due si comporteranno sull'isola delle tentazioni, dopo aver conosciuto i ragazzi e le ragazze che cercheranno di far vacillare le loro certezze. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per conoscere i nomi degli altri partecipanti a Temptation Island 2018 che andrà in onda in prima serata a partire dal 5 luglio.