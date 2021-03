Lutto per Ignazio Boschetto de Il Volo alla vigilia di Sanremo: è morto il padre

Ignazio Boschetto de Il Volo vive ore difficili. Alla vigilia di Sanremo, dove è stato chiamato a esibirsi con il trio di tenori famoso nel mondo di cui fa parte, è morto il padre. E’ devastato.

Papà Vito si è spento domenica 28 febbraio a Bologna, dove il siciliano viveva da qualche tempo per poter stare di più accanto al figlio 26enne. Non sono chiare le cause della sua morte, sembrerebbe essere stato stroncato da un brutto male. Lascia sua moglie Caterina e la sua secondogenita Nina. La notizia della sua scomparsa è diventata pubblica solo in queste ore.

VIDEO

Vito Boschetto era orgogliosissimo del suo Ignazio. Fu lui a credere per primo nel talento del figlio e ad accompagnarlo ai provini di “Ti lascio una canzone”, il popolare programma di Rai Uno condotto da Antonella Clerici che ha reso famoso Ignazio insieme agli altri due componenti del trio de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone.

Ignazio Boschetto è annientato dal dolore per la gravissima perdita, ma l’esibizione a Sanremo de Il Volo non sembrerebbe essere a rischio. Lui, Ginoble e Barone dovrebbero rispettare l’impegno preso al Festival ed esibirsi al teatro Ariston con un omaggio al maestro Ennio Morricone, scomparso a luglio dello scorso anno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2021.