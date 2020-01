Ignazio Moser mette a tacere Antonella Fiordelisi: 'Crudele nei tagli: niente di serio'

Ignazio Moser mette a tacere Antonella Fiordelisi che più volte ultimamente ha parlato della presunta storia d’amore avuta con lui, con cui, ha sottolineato, sarebbe rimasta molto amica. Il 27enne interrogato da Mio riguardo alle ex, smentisce di aver rapporti d’amicizia con le ragazze del passato e dice pure, riguardo ai vecchi rapporti sentimentali: “Niente di serio”.

"Il ragazzo più alto con cui sono stata? Ignazio Moser", aveva affermato i primi di gennaio la 21enne di Salerno, oggi felicemente fidanzata con Francesco Chiofalo, alias Lenticchio di Temptation Island, rispondendo alla domanda di un suo fan nelle sue IG Stories.

Antonella Fiordelisi poi era tornata sulla questione e sempre via social aveva detto: “Non pensavo che fare il nome di un ex portasse a tutto questo marasma! State calmi… Se vi siete agitati per così poco figuriamoci quando saprete tutta la storia. Per ora vi dico solamente che sono stata io a chiudere anche se poi siamo rimasti molto molto amici!”. E aveva subito aggiunto: “Per chi dice che è tutta una bufala… ho tutte le prove che volete”.

La spadista pare proprio voler snocciolare la sua verità su Moser. Anche due giorni fa è tornata sull’argomento. I follower hanno continuato a chiederle altri particolari sul legame tra lei e l’attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez. “E’ una storia troppo lunga da raccontare, mi servirebbe un libro”, ha ammesso la Fiordelisi.

Ignazio però non ci sta. Lo sportivo non fa il suo nome. Rispondendo alle domande di Mio sui legami con le ex, precisa: “Amicizia con un’ex? Io sono sempre stato molto deciso nei tagli, se vogliamo anche abbastanza crudele. Al di là del fatto che ho avuto una sola fidanzata. Per il resto ho avuto frequentazioni brevi, avventure, insomma: niente di serio…“. Lui pare proprio volerla chiudere qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/1/2020.