Ignazio Moser non risparmia le parole quando deve descrivere la donna che ha scelto al suo fianco, Cecilia Rodriguez. Da quando è insieme alla modella 29enne l’idea di mettere su famiglia non lo spaventa più. Lo confessa senza alcuna remora a Gente. Anche Chechu pensa a un figlio con il fidanzato 27enne. I due, che trascorreranno il Natale a Trento dai genitori di Nacho e poi partiranno per l’Argentina insieme per Capodanno, raccontano il loro amore e i progetti di vita al settimanale.

“Sono giovane, ma stare accanto a lei mi ha migliorato come uomo, mi ha reso più maturo. Cecilia è una donna con valori solidi, che mi ha conquistato con la sua bellezza e con la sua semplicità, che a volte è quasi candore. Accanto a lei ho stabilito l’ordine delle mie priorità: ora la parola impegno, l’idea di metter su famiglia, non mi spaventano più”, svela Ignazio Moser.

L’ex gieffino vip poi aggiunge: “Bisogna solo aspettare di avere le condizioni giuste, cioè più tranquillità e stabilità. Se devo essere proprio sincero, mi sento più papà che marito, forse anche perché ho tre nipotini che adoro”.

Ignazio è pazzo di Cecilia Rodriguez. Anche la sorella minore di Belen quando fa programmi guardando avanti nel tempo non scherza e dice: “A marzo compio 30 anni: talvolta sogno di sposarmi, di fare una grande festa. Ma quello che desidero di più è un figlio, un figlio suo. Un bimbo con gli occhi di Ignazio, che abbia un mix tra le nostre personalità”.

“Se devo fare un piccolo bilancio mi reputo una donna fortunata. Molto - aggiunge Ceci - E lui è la sorpresa più bella che la vita mi abbia riservato”.

I due dal prossimo gennaio saranno alla conduzione in coppia di “Ex on the beach 2” su MTV. “Era da un po’ che volevamo lavorare insieme, misurandoci con una conduzione, ma in uno show che fosse in linea con le nostre capacità ed esperienze. Appena ci hanno proposto questo programma ce ne siamo innamorati”, racconta al settimanale Ignazio.

“Insieme ci possiamo spalleggiare, io sono più spigliato nel parlare, lei ha una carica ironica fuori dal comune, che pochi conoscono”, spiega. “So già che ci divertiremo. E se avrò titubanze, lui mi supporterà”, gli fa eco la fidanzata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/12/2019.