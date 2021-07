Ignazio Moser festeggia i 29 anni a Trento: la dedica di Cecilia Rodriguez

Dediche e tanto amore per Ignazio Moser che ha compiuto 29 anni. Accanto a lui c’è sempre la compagna Cecilia Rodriguez. L’ex ciclista ha festeggiato a Trento con una cena al ristorante insieme alla fidanzata, i genitori Francesco e Carla, i nipoti e il cugino Moreno.

''Feliz Cumple Bombonazo de mi corazon.Sorridi sempre, perché il tuo sorriso è vita per tutti noi. Te amo Nachito", ha scritto la sorella di Belen su Instagram. Pantaloni neri e top corto: questo il look scelto da Cecilia per la cena di compleanno. Il festeggiato invece ha optato per uno stile super casual in t-shirt bianca e pantaloni larghi.

Ignazio ha spento le candeline su una torta alla frutta che ha tagliato con una sciabola. Stesso metodo usato per brindare con lo champagne…

Scritto da: La Redazione il 15/7/2021.