Ignazio Moser sbarca all'Isola, Cecilia Rodriguez gelosissima: 'Sue azioni avranno conseguenze'

Ignazio Moser sbarca finalmente all’Isola dei Famosi da nuovo naufrago del reality. Bello, aitante e muscoloso, mette subito in mostra il fisico e riceve apprezzamenti dal resto del cast e dal pubblico. Cecilia Rodriguez, gelosissima, però avverte: “Le sue azioni avranno conseguenze”. L’argentina in studio gli dà il suo assenso per le prove, ma lo tiene d’occhio. Alle donne del cast dice: “Siete avvertite!”.

Ilary Blasi stuzzica la bella 31enne. Nacho, appena arrivato, dopo un lancio perfetto dall’elicottero e una lunga nuotata, in spiaggia ha una missione da compiere: deve fare la prova del bacio in apnea con Francesca Lodo, la stessa prova che Gilles Rocca nella scorsa puntata si è rifiutato di fare per rispetto della fidanzata Miriam Galanti. Chechu, interrogata dalla conduttrice, poco prima, dà idealmente l’ok. “Accetterà”, dice. Ma mette in guardia il fidanzato: “Gli ho detto che ogni sua azione avrà una conseguenza”.

Moser non si tira indietro. La Lodo, un po’ imbarazzata, precisa: “Non lo conosco. So che è fidanzato e io ho il massimo rispetto per gli uomini fidanzati o sposati, ma ho fame…”. La Rodriguez è comprensiva, ma mette comunque i puntini sulle i con il compagno: “Mi raccomando non tirare fuori la lingua, è solo un bacio a stampo. Bisogna essere chiari qui”.

Ignazio e Francesca si immergono e si danno un bacio che dura oltre un minuto, vincono la prova, così l’ex Letterina può mangiare finalmente un po’ di pasta al ragù insieme a un altro naufrago: sceglie Andrea Cerioli.

Ceci è attenta a tutto. Sarà presente e seguirà ogni mossa di Ignazio all’Isola. Non vuole che lo sportivo cada in tentazione, ma si fida abbastanza di lui. Anche se la sintonia sembra venire a mancare quando Ilary la sottopone a un gioco di coppia a distanza.

I due devono rispondere correttamente a delle domande che li riguardano sulla loro storia d'amore, ma incredibilmente le sbagliano tutte. Ceci va nel pallone. A domanda diretta: "Come era vestita Cecilia quando vi siete baciati la prima volta?", la Rodriguez sottolinea: “Io mi ricordo molto bene ed anche lui si ricorda". Non è così però. “Era la notte di Halloween al Grande Fratello, lei era vestita da zucca ed io da Dracula", dice Nacho. La sorella di Belen invece fa una gaffe, non nominando neppure il suo ex Monte: "Oddio mi sono confusa! Ho scritto dei pantaloni rossi. E’ quando ho lasciato l’altro! Mi sono confusa Ilary!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/4/2021.