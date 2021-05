Tutte pazze di Ignazio Moser all'Isola: 'E' lui il vero maschio alfa'

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi conquista le naufraghe: sono tutte pazze del fidanzato di Cecilia Rodriguez. “E’ lui il vero maschio alfa”, commenta Valentina Persia. Anche Francesca Lodo lo osserva attentamente con moltissima ammirazione.

I muscoli del 28enne e la sua avvenenza fanno strabuzzare gli occhi a tutti, pure agli altri maschietti, provati dalla fame e dai giorni faticosi trascorsi in Honduras.

VIDEO

Le donne del reality lo guardano in costume. Nacho sposta tronchi che è una bellezza, mangia anche il suo primo piatto di riso e commenta: “Il mio primo pasto da isolano. Non è sicuramente un piatto stellato, ma meglio del previsto”.

“Credo che sia entrato il maschio alfa per eccellenza, Alto, coscione, spallone… E’ una cosa da togliere il respiro…”, commenta ancora la Persia. Poi mentre è in acqua, alle altre sottolinea: “Hai visto come ha sradicato quella radice? A 28 anni l’hanno concimato con la pompa idrovora…”.

Valentina non lesina complimenti. Francesca Lodo lo vede mentre si dà da fare e esclama: “Hai capito!”.

Anche Angela Melillo è affascinata da Ignazio. Il ragazzo si toglie la maglietta. “Si sarà bruciato le spalle, stasera bisognerà mettergli la crema dopo sole. E’ uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo…”, ironizza la comica, la bionda annuisce con la testa.

A Playa Primitiva Moser, il nuovo arrivato, fa venire l’acquolina in bocca e porta una ventata di allegria e positività.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2021.