Ignazio Moser all'Isola rifiuta di fare la proposta di nozze a Cecilia Rodriguez: ecco perché

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi rifiuta di fare la proposta di nozze a Cecilia Rodriguez in diretta tv. A Ilary Blasi, che cerca di convincerlo a donarle un anello che la produzione a opportunamente fatto trovare al naufrago in spiaggia, dice di no e spiega il perché.

Nacho e Chechu si ritrovano in Honduras. La modella 31enne è entusiasta: è la prima volta che non vede il suo amato da due mesi. I due si riabbracciano a Cayo Paloma. Sono appassionati, tra baci, abbracci e un mare di coccole. Moser prende in braccio la sua Rodriguez e la tiene stretta. Il momento è toccante, anche in studio tutti li guardano sognanti e con gli occhi lucidi.

Poco prima di vedere Cecilia, Ignazio trova un diario in cui la sorella di Belen racconta il loro amore. “C'era una volta una bambina con la testa piena di sogni, il più grande di tutti era quello di trovare un giorno il grande amore. Quella bambina ero io, Ignazio. Il grande, immenso amore che la vita mi ha regalato sei tu”, ha scritto l’argentina.

E ancora: “Tuo nonno si chiamava Ignazio, la tua nonna Cecilia. Ignazio e Cecilia, il nostro amore era già scritto nel nostro destino. Abbiamo iniziato a camminare insieme. Il nostro primo viaggio e poi la nostra prima casa, dove ogni mattina mi sveglio con il profumo del caffè che mi prepari perché tu sei così. Mi fai sentire amata, protetta e speciale”.

Il naufrago piange commosso, ma continua a leggere le parole della fidanzata: “Ti amo come non ho mai amato nessuno prima. Non avere paura di fare vedere a tutti quello che sei amore, perché tu sei il sole. Le ultime pagine del nostro diario sono bianche pelato mio, pronte a riempirsi di altri bellissimi ricordi. Vorrei che scrivessimo insieme il nostro futuro. Io e te per sempre, la tua piccola Chechu”.

“Ogni volta mi fate piangere però caz*o. Sinceramente non me lo sarei mai aspettato. Sorpresa riuscita”, dice lo sportivo 28enne con la voce rotta. Non c’è tempo per le lacrime, Cecilia corre ad abbracciarlo ed è il loro sentimento a trionfare.

Non è ancora finita. La Blasi vuole parlare con i due: spera ci avere una proposta di nozze in diretta tv. “Ignazio, sei in Honduras c'è il tramonto, il mare, la spiaggia. Se scavi lì sotto c'è una cosetta, mi sono portata avanti…”, dice al concorrente del reality. In uno scrigno sepolto in spiaggia c’è un anello. Moser, però, sorprende tutti: non lo prenderà.

“Come ti ho detto, sono cose che preferiamo tenere riservate. Già la nostra relazione è nata sotto alle telecamere. Abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere. E poi anche se fosse, vorrei scegliere io l'anello. Vi ringrazio ma questa cosa qui no. Vi prometto che appena succede ve lo comunicherò”, spiega Nacho.

Cecilia Rodriguez concorda con il fidanzato: “Non abbiamo bisogno di questo. Noi faremo la festa dell'amore. Io ho sempre detto che vorrei morire accanto a lui. Fare io la proposta? Non abbiamo bisogno di questo per unire il nostro amore”.

Non c’è nulla da fare. E quando Ignazio chiede se Cecilia possa comunque prendere l’anello per lei, Ilary li blocca. “No, me lo prendo io”, dice scherzosa, poi si raccomanda con Massimiliano Rosolino: “Portamelo quando torni...”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2021.