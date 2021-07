Colpo di testa per Ignazio Moser! Stravolge il suo look e si fa platino

Ignazio Moser fa un colpo di testa: stravolge il suo look e si fa platino. In vacanza a Ibiza con la fidanzata cecilia Rodriguez e gli amici, sorprende tutti. Si decolora la chioma e ottiene un effetto total bleached.

Capelli rasati, regalo dell’Isola dei Famosi, e una chioma abbagliate in contrasto con le sopracciglia e la barbetta scure. Nacho si fa vedere dai fai così in un selfie, i follower rimangono a bocca aperta, in pochi mesi è passato dai lunghi capelli castano scuro alla versione corto estremo, ora addirittura biondo platino per questa incredibile estate 2021 alle Baleari. Il nuovo colore sembra perfetto per i giorni spensierati che trascorrerà sull’isola del divertimento.

VIDEO

E’ volato a Ibiza con un’allegra compagnia di cui fanno parte, oltre alla sua dolce metà, anche Nicola Ventola e Tony Effe e alcuni altri. Tutti insieme hanno affittato una villa super lussuosa con campo da basket, campo da golf e piscina. Il giardino è immenso, come pure le stanze all’interno. Saranno giorni tutti da vivere.

Moser, che lo scorso 14 luglio ha festeggiato il suo 29esimo compleanno, si rilassa e mostra i muscoli insieme agli intimi. Al momento la sua Ceci non commenta il nuovo look, ma sicuramente avrà dato la sua approvazione prima del cambiamento radicale del ragazzo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/7/2021.