Ignazio Moser perde il portafoglio per strada mentre è in motorino: ecco com'è andata a finire

Ignazio Moser perde il portafoglio in strada mentre è in motorino. Il bel 27enne racconta tutto ai fan nelle sue IG Stories e svela anche come è andata a finire la sua disavventura giornaliera.

“Come avrete ormai capito seguendomi purtroppo io sono un piccolo disastro - dice il fidanzato di Cecilia Rodriguez - E ieri la mia ultima disavventura è stata perdere il portafoglio mentre ero in scooter, quindi l’ho perso proprio in strada, portafoglio che ormai davo per disperso per sempre…”.

VIDEO

“Poi ieri sera mi ha chiamato la Polizia e mi ha detto che una buona anima ha trovato il mio portafoglio e li ha chiamati per riconsegnarlo”, aggiunge subito dopo Nacho rincuorato dal lieto fine della sua rocambolesca vicenda.

“Se qualcuno tra i miei follower conosce questa persona o è questa persona, la ringrazio tantissimo”, sottolinea Moser. Spiega che racconta tutto sul social “per dare un pochino di fiducia a tutta l’umanità”. “Perché ormai si ha pochissima fiducia nei confronti di tutti, invece secondo me dobbiamo ancora averne. Fiducia!”, conclude. E’ contento che ogni cosa si sia risolta positivamente e che una brava persona abbia riconsegnato il suo portafoglio alle Forze dell’Ordine.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/7/2020.