Ignazio Moser non ha messo su un etto durante la quarantena, al contrario di molti che, chiusi in casa, sono ingrassati. Il 27enne ha invece perso ben 9 chili. Però c’è un però: si tratta quasi solo di massa muscolare (di grasso ne aveva molto poco anche prima). L’ex gieffino vip ha infatti trascorso il periodo del lockdown nella tenuta di famiglia in Trentino, dove non solo non c’è una palestra, ma dove bisogna faticare tutti i giorni nei campi. “Ho perso 9 chili. Non allenandomi più in palestra ho perso un po’ di massa. E poi mio padre mi fa correre tutto il giorno!”, ha detto al settimanale ‘Nuovo Tv’. “Non mi spaventa lavorare nei campi. Anche se la campagna è come la bicicletta, non fa tanti sconti”, ha aggiunto.

Con Ignazio in Trentino c’è anche la fidanzata Cecilia Rodriguez, conosciuta oltre due anni fa proprio all’interno della Casa di Cinecittà. Anche lei si è adeguata ai tempi della campagna e ha imparato a fare un po’ di lavori domestici. Una vita molto diversa da quella che era abituata a vivere a Milano. “Cecilia si sveglia verso le 10.30. Comincia a cucinare mentre io e mio padre siamo nei campi. Poi rientriamo per pranzo e mangiamo tutti insieme. Nel pomeriggio mentre Cecilia si occupa dei lavori di casa, stira e pulisce, io e mio padre torniamo al lavoro. Sto sfruttando questa quarantena per riprendere in mano l’azienda di famiglia. Negli ultimi tre anni l’avevo seguita poco”, ha aggiunto Nacho, come lo chiama la 30enne argentina.

Recentemente la stessa Cecilia ha raccontato di aver molto apprezzato questi mesi trascorsi immersa nella natura. Ha anche rivelato che quando avranno un figlio (cosa che entrambi danno ormai per scontata) le piacerebbe crescerlo proprio da quelle parti.

Scritto da: la Redazione il 27/5/2020.