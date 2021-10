Ignazio Moser non sta bene e abbandona i social. Il 29enne in un post pubblicato nelle sue IG Stories preoccupa i fan. “Ho problemi di salute, stacco tutto”, rivela, lasciando tutti col fiato sospeso.

Cecilia Rodriguez, la fidanzata, a Parigi per la Fashion Week non commenta al momento. Non dice nulla di più, il suo Nacho non sta bene, ma lei sembra quasi ignara della decisione presa dal figlio di Francesco Moser…

“Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”, rivela Moser. Alla fine del suo messaggio mette l’emoticon delle mani giunte, come se fossero di buon auspicio per le risposte agli esami che sta facendo. Il ragazzo si augura che non sia nulla di preoccupante.

Solo qualche giorno fa Ignazio e Cecilia hanno girato alcune puntate della nuova stagione di Ex on the Beach, il programma che conducono insieme su MTV. Nessuno poteva immaginare che, per via di un malessere ancora non identificato, Moser staccasse dai social. Si attendono novità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/10/2021.