Ignazio Moser: ecco quando sbarca all'Isola

Ignazio Moser nei giorni scorsi è volato in Honduras pronto a diventare un naufrago dell’Isola dei Famosi, ma quando sbarca al reality?

L’arrivo dell’aitante e muscoloso 28enne nel cast del reality show era stato annunciato dai rumor ieri sera, 26 aprile, ma durante la puntata in diretta del lunedì sera del fidanzato di Cecilia Rodriguez nessuna traccia. Sui social subito è partito il tam tam. Il popolo del web si è chiesto incessantemente: che fine ha fatto Ignazio Moser? A risolvere il mistero ci ha pensato Ilary Blasi.

La conduttrice, poco prima di chiudere lo show, sui titoli di coda, ha annunciato che Ignazio Moser sbarcherà all’Isola dei Famosi giovedì 29 aprile. “Ci sarà una grande sorpresa - ha detto la moglie di Francesco Totti - L’arrivo di un nuovo naufrago su Playa Palapa, Ignazio Moser”. Il ragazzo, rimasto bloccato in Messico per un imprevisto, ha dovuto far slittare il suo arrivo di una puntata.

Nacho, figlio di Francesco Moser, è stato fortemente voluto come concorrente perché popolarissimo sui social. L’ex gieffino vip avrà il compito di scuotere i naufraghi dal torpore e, grazie pure alla fidanzata, che sicuramente andrà in studio a Milano, di alzare lo share del programma, fermo al 17% ma che nei corridoi di Cologno Monzese vorrebbero arrivasse a sfiorare almeno il 20…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/4/2021.