Ignazio Moser si rasa barba e capelli e vola in finale all'Isola: le immagini

Ignazio Moser si rasa barba e capelli all’Isola dei Famosi e vola in finale. Completamente pelato, con il viso da ragazzino, sorride felice: supera una prova difficilissima, quella del cambio look.

Andrea Cerioli rifiuta di fare il sacrificio per il gruppo. Ilary Blasi comunica all’ex tronista che se taglierà tutto ognuno di loro potrà mangiare la pasta ogni giorno, ma il bolognese dice di no. Nacho prima lascia intendere di non essere disposto a prendere il suo posto: “Io non lo farei mai, ho provato a convincere lui ma non c’è verso”. Poi, però, lascia la palla alla fidanzata Cecilia Rodriguez in studio a Milano: “Se lei dice di sì, lo faccio”.

VIDEO

E così Ignazio si sottopone alla difficile prova di restyling in diretta tv direttamente dalla spiaggia dell’Honduras e diventa l’eroe di Playa Palapa. Poco dopo il pubblico grazie al televoto lo fa volare in finale: il 28enne, ultimo arrivato tra i naufraghi, anche grazie al suo gesto, raggiunge l’obiettivo, guadagnandosi il plauso di tutti.

Si inizia dalla barba. Moser vorrebbe che il barbiere si fermasse lì. "Ci ho messo quattro anni per farmi crescere i capelli così lunghi...”, sottolinea. La Blasi lo sprona. Anche Chechu ormai gli dice di ‘buttarsi’: “Dai amore fallo! Mi sono sempre piaciuti i pelati”. Ignazio così si lascia rasare a zero la lunga chioma. "Lo sai che mi piace sorprenderti”, le fa sapere. Si sacrifica per il bene del gruppo senza paura.

"Quanto lo ami, Ignazio?”, chiede Ilary a Ceci. “Lo amo troppo, è il mio amore più grande”, rivela la modella 31enne. Intanto tutti ammirano il nuovo look di Moser. “Sta benissimo”, dicono gli ospiti in studio all’unisono. “Sei tu il vero ero dell’Isola, il leader indiscusso”, esclama la Blasi.

Nacho dopo essere stato rasato riceve anche un premio: può guardarsi allo specchio, lo stesso in cui poco prima si era ammirato Cerioli. E’ spiazzato nel vedersi senza più i capelli e la barba. Ma la fame è tanta e ora tutti potranno gustare dell’ottima pasta grazie a lui.

Poco dopo Moser sfida Awed nella prova ‘girarrosto' e accede al televoto contro Matteo Diamante e Isolde Kostner per diventare finalista: stravince e corre verso la meta. Forse è stato proprio il suo sacrificio a farlo apprezzare ancora di più al pubblico a casa.

"Te lo sei meritato, Ignazio, ne è valsa la pena”, gli fa sapere la conduttrice. “Sei contenta, Chechu, per la finale? Ho paura di tornare a casa e trovare la serratura della porta cambiata, amore”, dice il ragazzo rivolgendosi alla fidanzata. “Sono fiera e orgogliosa di te, amore mio”, gli sottolinea Ceci orgogliosa di lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2021.