Ignazio Moser, rissa sfiorata con Matteo Diamante all'Isola: le immagini

Ignazio Moser e Matteo Diamante sfiorano la rissa all’Isola dei Famosi. Andrea Cerioli è costretto a intervenire per calmare gli animi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez perde le staffe dopo le accuse dell’altro, che gli punta il dito contro: lo ritiene colpevole di aver tramato alle sue spalle perché fosse nominato dagli altri.

Miryea Stabile racconta a Matteo del presunto complotto. Diamante si scontra così con Moser nella notte. La lite è furibonda e per poco non si arriva alle mani in Honduras, a Playa Reunion.

Diamante chiede a Miryea di confermare di fronte a tutti le sue parole sul presunto accordo tra Moser e Cerioli, la modella però si contraddice “Non ho mai fatto il tuo nome e non ti ho detto chi avrebbero votato gli altri”. Nacho è furioso e replica a Matteo: “Nessuno ha fatto il tuo nome. Posso avere detto che avrei votato te ma sfido chiunque a dire che ho chiesto agli altri di votarti. La tua modalità è sbagliata”.

Diamante si arrabbia: “Ero andato a bere e quando sono tornato di qua vi ho sentiti fare il mio nome. Mi dà fastidio che delle persone di fronte al fuoco facciano il mio nome”.

“Sei all’Isola e non si può parlare di te? Ma vai a fancu*o. Soffri di manie di persecuzione”, controbatte in malo modo Moser.

La discussione continua e i due, poco lucidi, si avvicinano fino a sfiorarsi fisicamente. Potrebbe scatenarsi una rissa e così Cerioli interviene.

Andrea cerca di allontanarli, ci riesce. Si torna alla normalità, anche se le parole pesano e anche in puntata la discussione tra i due continua…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2021.