Ignazio Moser: 'Ho preso qualche schiaffo da Cecilia Rodriguez'

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez da stasera, 22 gennaio, saranno conduttori in tv: i due debuttano al timone di “Ex on the beach” in onda su MTV. Lo sportivo 27enne a The Way Magazine confessa: “Per i miei commenti ho preso qualche schiaffo da Cecilia durante le riprese”. Il motivo? “Perché facevo troppe ironie”. Del resto la bella 29enne non ha mai nascosto la sua gelosia…

Qualche schiaffo da Cecilia Rodriguez, ma la felicità di lavorare con lei, gioia corrisposta dalla fidanzata, letteralmente entusiasta del progetto. L’argentina dice: “Voglio fare tutto con Ignazio, infatti nella vita cerco sempre scuse per non uscire. Stiamo a casa che ci divertiamo. E ora lavoriamo anche assieme, il che è un bello step verso qualcosa che ci piacerebbe sfruttare in futuro”.

Ceci e Nacho per presentare al meglio lo show si sono fatti aiutare dall’esperta di famiglia, Belen. La sorella maggiore ha alle spalle tanta tv e ha regalato alla coppia preziosi consigli sulla conduzione. “Solo negli ultimi giorni di riprese sono andata da lei e ci ha dato un po’ di consigli, ci registrava mentre leggevamo il copione, lei non è molto soft ma è stato un valido aiuto.”, racconta Cecilia Rodriguez. Poi aggiunge: “Per qualche settimana una signora ci ha aiutato per la dizione, poi esasperata non ci ha più chiamato!”.

Ignazio e Cecilia non avranno una dizione impeccabile, ma sono ironici, amati dai giovanissimi e dalle famiglie. Per questo sono stati scelti. Non hanno modelli a cui ispirarsi. “Brad Pitt e Angelina o Al Bano e Romina? – ironizza lo sportivo – Non so nemmeno se c’è stata qualche altra coppia in passato ad aver condotto un programma simile. Abbiamo cercato di essere noi stessi senza copiare”.

I due sono davvero felici e carichi. Chechu fa sapere: “Non ci siamo mai arrabbiati sul serio sul set anche se qualche volta un po’ di respiro c’è voluto. Ma io sono così, a me piace proprio stare con lui, fare tutto con lui. Non mi è pesato affatto affiancarlo sul lavoro”.

Moser pensa al futuro: un’idea su cosa fare ‘da grande’ ce l’ha. “Mi sono avvicinato al mondo della conduzione per poi arrivare in futuro a un programma sportivo, magari a Mtv con un taglio che mi piace”, rivela. Pure la fidanzata ha qualcosa in mente: “Programmi per bambini ce ne sono? Ah, sì, avete Nickelodeon, beh quello vorrei fare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/1/2020.