Ignazio Moser e lo scontrino da 6800 euro per il pranzo: è polemica

Ignazio Moser nelle sue IG Stories mostra uno scontrino per il pranzo di ben 6800 euro e subito monta la polemica sul social. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, in questi giorni in vacanza a Ibiza con la fidanzata 31enne e alcuni amici, è costretto a intervenire e dare la sua spiegazione.

Lo sportivo 29enne, senza pensarci su due volte, condivide sul suo profilo il filmato in cui si vede l’ex calciatore Nicola Ventola ricevere dalle sue mani lo scontrino incriminato alla fine del pranzo. “Grazie Nico!”, esclama scherzosamente Nacho, che invita così l’amico a pagare di tasca sua la cifra esorbitante.

Esplode il polverone. “E’ uno schiaffo alla miseria”, scrive un utente, “Che caduta di stile mostrare il conto”, sottolinea un altro: E ancora: Una poracciata”. Travolto da tantissime critiche dei follower, offesi da quella che giudicano pura ostentazione, Moser non può fare altro che dire la sua in merito: lo scontrino da 6800 euro è semplicemente frutto di uno scherzo organizzato ai danni dell’ex giocatore di calcio.

"Ragazzi ma pensavo fosse evidente che era uno scherzo che abbiamo fatto a Nicola, non era vero lo scontrino”, sottolinea l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Ma c’è chi non gli crede e continua a domandarsi se il figlio di Francesco Moser abbia davvero fatto una burla all’amico oppure alla fine non abbia usato questa scusa semplicemente per mettere fine alla polemica feroce contro di lui…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/8/2021.