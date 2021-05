Ignazio Moser sex symbol dell'Isola, Cecilia Rodriguez sempre più gelosa: 'Non potete toccarlo tutte'

All’Isola dei Famosi sono tutti pazzi di Ignazio Moser. Naufraghi e naufraghe ne tessono le lodi, lo sportivo e modello 28enne è ormai il nuovo sex symbol della Palapa, ma Cecilia Rodriguez, sempre più gelosa, mette i paletti: “Non potete toccarlo tutte”

La sorella di Belen, nuovamente in studio a Milano, affronta con un sorriso tirato il servizio in cui le concorrenti del reality fanno commenti di apprezzamento nei confronti del suo fidanzato. Ilary Blasi e gli autori dell’Isola ce la mettono tutta pur di farla ingelosire. La prestanza fisica di Nacho ha conquistato gli altri. Il ragazzo in Honduras, dandosi da fare, procacciando il cibo e aiutando in spiaggia, è subito stato accolto con grande calore: coccolato e benvoluto.

Le frasi piccanti su Ignazio Moser non fanno esplodere Cecilia, non ancora. “La coscia tornita, il muscolo sopra il ginocchio... A 50 anni fatemi avere l’ultimo fiato di vita. Mi scuso con Cecilia, ma dorma tranquilla. Ho solo avuto il piacere di toccare le spalle mettendogli la crema”, si giustifica Valentina Persia, tra le più conquistate dal ragazzo.

Chechu l’ascolta, il suo commento però è lapidario: "Va bene toccare, anche se non mi piace tanto. Se poi si avvicinano tutte anche no”. Prega tutti e tutte di mantenere le distanze. A fare la guardia a Moser, tanto, ci pensa Ubaldo Lanzio. Anche a lui Ignazio piace molto, ma lo tiene d’occhio. “Guardo ma non tocco”, promette.

Ignazio è gratificato e, proprio come ogni eroe che si rispetti, poco dopo si sottopone alla prova del fuoco per conquistare una ricompensa per il gruppo. Batte il record messo a segno da Andrea Cerioli e tutti applaudono. Ilary Blasi gli domanda come stia, se si sia bruciato il petto nudo. “Un po' più giù…", risponde Moser.

Cecilia è preoccupata, la conduttrice ci mette il carico e guardandola ironizza: ”Ecco, sono finiti i giochi…”. Il doppi senso fa ridere il pubblico, ma, a quanto pare, i ‘gioielli’ del figlio di Francesco Moser sono ancora sani e salvi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2021.