Ignazio Moser si rivede dopo quasi due settimane: videomessaggio social prima dell’Isola

Ignazio Moser ricompare e si rivede dopo quasi due settimane si assenza. In un videomessaggio sul social prima dell’Isola dei Famosi lo sportivo e modello 28enne manda un caro saluto a un ex naufrago ed ex inviato del reality show.

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, ex gieffino vip, da stasera entrerà a far ufficialmente parte del cast dell’Isola dei Famosi. E’ in Honduras già da qualche giorno, ma per un contrattempo la sua entrata in scena è slittata di una puntata: doveva arrivare lunedì 26 aprile, ma, causa un disguido che l’ha tenuto bloccato in Messico, arriverà solo oggi, giovedì 29 aprile.

Nacho, già annunciato da Ilary Blasi, ancora rinchiuso in hotel manda un videomessaggio a Stefano Bettarini. L’ex calciatore lo condivide con i fan nelle sue IG Stories. “Grande Stefanone, qui in Honduras manchi a tutti, chiedono tutti di te. Grazie per tutti i consigli, speriamo di vederci il più tardi possibile, sei sempre il numero uno, ciao!”, dice Moser all’amico.

Bettarini, inviato del programma nel 2017 e nel 2019 nel cast dello show, gli manda il suo 'buona fortuna’. Si augura che l’esperienza di Ignazio all’Isola sia vincente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/4/2021.