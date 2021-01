Ilaria D'Amico, Buffon compie 43 anni: 'Ecco come festeggeremo'

Ilaria D’Amico è entusiasta: Gigi Buffon oggi, 28 gennaio, compie 43 anni. “Ecco come festeggeremo”, svela a Tuttosport. Il portiere della Juventus trascorrerà un gioioso e sereno compleanno in famiglia. La conduttrice tv parla della torta, del regalo e della sorpresa dei figli.

“Il regalo gliel’ho già annunciato, ma lo teniamo per noi... La torta sarà molto sabauda, tra le preferite di Gigi. Il cioccolato e la nocciola non mancheranno. Un po’ perché siamo in Piemonte e soprattutto perché dobbiamo sempre cercare il giusto compromesso tra i nostri gusti e quelli dei bambini”, spiega la bella 47enne al quotidiano.

E’ tutto organizzato con i bambini, Louis Thomas, 13 anni, David Lee, 11, i figli che il calciatore ha avuto dall’ex moglie Alena Seredova, e Leopoldo Mattia, 5 anni, nato dall’unione con la D’Amico: “Abbiamo una serie di riti, a partire dalla serata-film: è una tradizione che ci portiamo dietro dall’inizio del lockdown. Oggi pomeriggio sceglieremo tutti assieme cosa guardare. Uno dei papabili potrebbe essere ‘Ritorno al futuro 2’. E poi abbiamo i nostri giochi: nomi, cose, città e animali, rivisitato con calciatori, mestieri, frutta, verdura e verbi da declinare”.

Ilaria ammette che il suo Gigi tiene molto al compleanno: “Secondo me ci tiene più adesso di prima. Ormai è una vera festa in famiglia”. Non ha dubbi, l’uomo di cui è innamorata è unico: “Devo ammettere che ha proprio un buon carattere, la parte più aggressiva di lui è l’agonismo che mette in campo. Fuori è una persona zen. Cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose. Lui è un ottimista. E’ gioia di vivere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2021.