Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, come quasi tutto il resto degli italiani, un po’ per mancanza di alternative e un po’ per scelta, ha deciso di trascorrere le vacanze 2020 nel Bel Paese. La coppia sta trascorrendo l’estate in Lunigiana, una terra che il portiere conosce bene, visto che è nato qui 42 anni fa. Con loro ci sono anche i figli. E’ stato lo stesso Gigi a condividere sul social alcune foto del gruppetto immerso nella natura al confine tra la Toscana e la Liguria. Vicino a uno scatto pubblicato su Instagram in cui appare con i familiari in mezzo ad un ruscello, ha scritto: “Mauritius? No, Lunigiana”.

Il gruppo si trova a Treschietto, in provincia di Massa Carrara. Dalle immagini si vede che con Ilaria e Gigi ci sono certamente David Lee, 10 anni, frutto del matrimonio tra lo sportivo e Alena Seredova, Pietro, 10, nato dalla relazione tra la D’Amico e l’ex Rocco Attisani, e Leopoldo Mattia, avuto insieme dai due ormai quattro anni fa. Non è chiaro invece se sia con loro anche Louis Thomas, 12, l’altro ragazzo avuto da Gigi con la Seredova (che a sua volta è appena diventata mamma di Vivienne, nata dall’amore con il nuovo compagno Alessandro Nasi).

Recentemente è circolato un pettegolezzo riguardo un possibile matrimonio tra Gigi e Alena avvenuto in gran segreto. Durante un’intervista via social Buffon ha infatti definito la giornalista sua “moglie”. Potrebbe essere semplicemente un modo più facile per identificare il loro legame, sebbene non abbiano ancora messo la fede al dito. Oppure può darsi che i due, magari approfittando del lockdown, abbia voluto giurarsi amore eterno con una cerimonia super privata senza occhi indiscreti. E soprattutto senza gli obiettivi dei paparazzi.

Scritto da: la Redazione il 13/8/2020.