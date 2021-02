Ilaria D'Amico in lacrime per la sorella morta: 'Per lei avrei dato i miei organi'

Ilaria D’Amico crolla in tv. La conduttrice 47enne, volto di punta di Sky, racconta il suo dolore per la sorella Catia, morta il 5 settembre 2020 dopo aver lottato a lungo contro un cancro all’intestino. La donna aveva dodici anni più della giornalista. In lacrime a Verissimo confessa: “Avrei dato i miei organi per lei…”.

La compagna di Gigi Buffon si apre e racconta la tragedia vissuta in un momento in cui aveva deciso di rallentare professionalmente: “Sono grata a questa scelta che ho fatto, così ho potuto dedicare più tempo a lei e alla mia famiglia, mia madre e la nipote, la figlia di mia sorella”. Ilaria piange e non nasconde la sua emozione. “Alla fine ci siamo scambiate le forze reciproche”.

VIDEO

“Non riesco ancora a parlare di lei. E’ molto complicato. Lei per me era un punto di riferimento, la base a cui tornare, abbiamo vissuto una vita insieme e anche l’ultima parte del cammino l'ha condiviso con me”, racconta la D’Amico in lacrime.

“Io ho cercato di infonderle speranza, affinché lottasse fino alla fine. Lei ci ha restituito la sua ironia. Abbiamo affrontato questo percorso unite. Lei si è spenta piano piano”, sottolinea ancora parlando della sorella scomparsa. "Ci ha legato il fatto di aver fatto questo percorso così terribile. Sento la mancanza fisica, ma la sento sempre con me”, dice. Poi confessa: “Per lei avrei dato una parte di me, i miei organi…”. Ora è preoccupata per la madre: “E’ una mamma molto forte, è una leonessa, solo questo poteva piegarla. Sta lottando tanto. Ma forse solo adesso, da qualche giorno, rivedo i suoi occhi che tornano a brillare".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/2/2021.