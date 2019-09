Ilaria D’Amico ha fatto rinunce professionali per dedicarsi di più alla famiglia, soprattutto durante il periodo in cui si è trasferita a Parigi per seguire il compagno Gigi Buffon, 41 anni, che lo scorso anno lo ha trascorso tra le fila del Paris Saint Germain. La conduttrice 46enne ha spiegato che era importante dare la priorità agli equilibri familiari.

Quando intervistata dal Corriere della Sera le è stato chiesto come mai abbia smesso di occuparsi di politica, sua grande passione, lei ha risposto: “Sono stati anni impegnati e impegnativi ma adesso vediamo. C’è in me l’idea di tornare ad occuparmene. Prima non potevo. Perché tutto funzionasse nella mia vita servivano energie e dedizione. Banalmente, altrimenti a Parigi come ci andavo? Per far funzionare il nucleo mio e di Gigi bisognava fare così e la prova che le cose sono andate bene è che quando abbiamo detto ai bimbi che l’esperienza in Francia finiva (il portiere è già tornato alla Juve, ndr) erano tutti dispiaciuti: segno che eravamo riusciti nella nostra impresa. Ad ogni modo, ora che tutto si è ricomposto credo che le mie due passioni possano tornare a coesistere”.

Ilaria, che ha due figli, Leopoldo Mattia, 3 anni, nato dalla relazione con Buffon, e Pietro, 9, frutto dell’amore con l’ex marito Rocco Attisani, ha poi fatto sapere di non essersi ancora abituata alle attenzioni che la stampa e il pubblico riservano alla sua sfera più personale. “Stando alle foto che pubblicano di noi, io e Gigi passiamo la vita avvinghiati. Ci vogliamo molto bene ma non è esattamente così. Che dire, non è che l’abbia presa bene, no. Anche perché non sono mai stata una persona che ama molto raccontarsi: facciamo la nostra vita, usciamo, ma evitiamo i posti mondani e proviamo a vivere una vita piuttosto riservata. A questa indagine costante della mia vita, in cui ci si chiede ogni giorno se sono incinta o no, non mi ci sono ancora abituata. Capisco il gioco delle parti, ma non mi piace”, ha detto.

Infine la D’Amico ha spiegato come mai non utilizza i social come fanno invece molti suoi colleghi. “Per me sarebbe una fatica folle raccontare il mio privato. Poi, dover pubblicare quelle foto finto-naturali o dei momenti di gioia esibita... non fa per me. È quasi sempre una traslazione della realtà non si sa quanto veritiera”, ha concluso.

