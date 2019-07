Ilaria e Massimo nella puntata speciale di Temptation Island, quella che ha raccontato le vicende dei protagonisti del reality un mese dopo la loro esperienza in Sardegna, non tornano insieme. Niente da fare per i due. La ragazza è sorridente e serena. A Filippo Bisciglia confessa: “Sto bene da sola”. Triste invece l’ex fidanzato, che rivela di amarla ancora e di sperare che tutto torni come prima.

Massimo è provato. “E’ stata una botta molto tosta. Mi manca tutto di Ilaria, mi manca il buongiorno, mi manca la buonanotte, mi manca quando mi rompeva le pal*e. Però, quello che dovevo fare e che volevo fare l'ho fatto. Le ho fatto capire le mie mancanze, tutti i miei comportamenti sbagliati nei suoi confronti - racconta davanti le telecamere - Speravo che lei capisse qualcosa di me, penso non ci fosse il modo per ricominciare, e infatti così è stato. Sto bene con me stesso perché sono sereno, anche se mi manca. Sono ancora innamorato di lei e non mi vergogno a dirlo. Lei mi ha detto una frase: ‘Non riesco a dirti ti amo, ma non riesco a dirti che non ti amo’. Ecco, penso che sia una ragazza molto confusa, ad oggi. Ci sono fattori esterni, magari i suoi genitori… Lasciando perdere la scelta di Ilaria, ci si mettono fattori che la possono caricare o non farla stare serena, la scelta per lei diventa difficile. Vuole fare la forte ma poi non lo è”.

Il ragazzo romano ha sentito la single Elena per sapere come stava, ma spera ancora che in qualche modo Ilaria ci ripensi. Non sarà così. “Il primo pensiero quando mi sveglio la mattina oggi è Ilaria - dice lei - Oggi il pensiero è: ‘Ilaria si deve amare di più, si deve rispettare di più’. Poi ci sono giorni in cui sono un po' triste, poi mi ricordo di quello che ha fatto Massimo e ci rimango male. Cambierei il falò con Massimo perché mi sono resa conto che gli ho puntato il dito tutto il tempo, non che non se lo meritasse, ma abbiamo sbagliato entrambi e dovevo ascoltarlo di più. Fortunatamente, ci siamo visti a quella che era casa nostra. Ed è stato strano. L'ho ascoltato molto e l'ho capito, ma sono sempre più convinta che non voglio Massimo adesso e non voglio una persona accanto a me. Voglio Ilaria che sta bene ed è felice, adesso mi rendo conto che non ho bisogno di nessuno”. Pure Ilaria ha sentito Javier, per lei è una persona speciale e non vuole perdere una persona del genere.

A Temptation Island un mese dopo il colpo di scena lo regalano Nicola e Sabrina che arrivano insieme mano nella mano. “E’ stato tutto merito suo. Non credevo che potesse succedere, quando ci siamo rivisti abbiamo provato rabbia ed emozione allo stesso tempo. E’ stato qualcosa di indescrivibile", precisa lui. La bionda rivela: "La storia del falò mi ha spiazzata. Avevo tantissime cose da dire, ma non le ho dette perché non mi aspettavo che Nicola parlasse e sfogasse in quel modo. Ho buttato le armi a terra in quel momento, ma non l'ho creduto". “L'ho criticata, l'ho fatta soffrire e le ho detto delle cose brutte. Ho notato che quando gli esponevo queste cose, stavo bene. Cosa che non facevo quando evitavo la discussione. E’ una cosa che ho imparato”, spiega ancora il 31enne. “Io chiedevo proprio questo. Quando c'è poco dialogo, tu non me lo dici e cosa succede poi? Ci siamo promessi che da oggi in poi ci diciamo tutto. Noi cerchiamo la perfezione nei nostri compagni, ma in un rapporto nessuno è perfetto. Se c'è un amore grande, tu puoi accettare i difetti e le imperfezioni e lo fai discutendo. Se c'è un amore grande, vince l’amore”, sottolinea la 42enne. Non fanno ancora progetti per il futuro, ma non si negano alcuna possibilità.

Cristina e David di Uomini e Donne, andati via in coppia a Temptation Island, si sono detti addio. Subito dopo il falò di confronto anticipato, una volta nella camera dell’hotel, Scarantino ha subito attaccato la fidanzata, così dice lei. La Icorvaia ha detto basta ed è finita. David, quando arriva da Bisciglia, accusa l’ex: “Lei voleva restare nel gioco. Ho sbagliato a cercarla, dovevamo restare separati. Non è uscito niente di tutto quello che mi aspettavo, una ragazza che voleva riprovarci al 100 per cento”. L’addio è definitivo.

Rottura confermata anche per Jessica e Andrea. Lui è deluso, si sente sfruttato, ma desidera ricostruirsi la vita con una donna che gli regali una famiglia e lo comprenda, lei sogna una nuova esistenza con il single Alessandro. Nulla e cambiato neppure per Arcangelo e Nunzia che un mese dopo il falò finale, dove lei prima l'ha lasciato e poi con un altro confronto ha cercato inutilmente di riprenderselo, si sono sentiti una sola volta e mai più rivisti. Anche Katia e Vittorio hanno troncato definitivamente. Lui non ha neppure voluto incontrarla, mentre ha già visto due volte la single Vanessa. Se son rose…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/7/2019.