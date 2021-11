Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart aspettano il terzo figlio! Foto

Ilaria Spada è incinta. Per la terza volta. L’attrice lo ha annunciato attraverso un servizio fotografico e un’intervista, rilasciata al settimanale ‘F’. E’ sulla cover del nuovo numero del magazine con il pancione in vista. Il papà del nascituro è ovviamente il marito Kim Rossi Stuart, sposato nel 2019, e da cui ha già avuto Ettore (nato nel 2011) e Ian (nel 2019).

Pubblicando la copertina del periodico su Instagram, il direttore Luca Dini ha scritto: “Congratulazioni a Ilaria Spada e a Kim Rossi Stuart, due esseri umani davvero speciali, come sa chiunque li conosca, per la loro terza attesa: sulla copertina di ‘F’ in edicola domani”.

Poi Caterina Balivo, una delle migliori amiche di Ilaria, ha voluto fare i complimenti alla signora Rossi Stuart via Stories. Condividendo l’immagine della copertina del settimanale, ha scritto: “La bellezza della mia amica, anzi della madrina di Cora (la figlia di Caterina, ndr), che da mesi dice a tutti che la sua madrina ha un bebè in pancia, senza spoilerare il nome”.

Non molto tempo fa Ilaria, 40 anni, aveva rivelato come mai il matrimonio con Kim, 52, è arrivato solamente nel 2019, ben 8 anni dopo la nascita del primogenito. “Perché l’importanza del matrimonio l’abbiamo scoperta poco a poco, con lentezza. L’amore ci è sempre parso abbastanza. Ma ammetto che è una sensazione bellissima dire: ‘Mio marito’”, aveva detto a ‘Oggi’.

Scritto da: la Redazione il 10/11/2021.