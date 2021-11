Ilaria Spada incinta, prima uscita pubblica col pancione di 7 mesi: foto

Ilaria Spada incinta si regala la sua prima uscita pubblica col pancione di 7 mesi. Al photocall di “Una famiglia mostruosa”, film che la vede tra i protagonisti, a Roma l’attrice 40enne è raggiante. Aspetta il suo terzo figlio dal marito Kim Rossi Stuart, il bebè nascerà il prossimo febbraio. I due sono già genitori di di Ettore, nato nel 2011, e Ian, venuto al mondo nel 2019.

Ilaria sfoggia con orgoglio le forme da futura mamma: look total black per lei, con indosso un morbido maglione a costine che le fascia il ventre prominente, sotto pantaloncini in ecopelle, collant in tono e tronchetti col tacco a spillo. Sopra, per proteggersi dalla temperatura leggermente rigida, una trendyssima e comoda mantella.

Sensualissima e sorridente, la Spada si concede ai fotografi. Nella commedia brillante e molto family di Volfango De Biasi recita con Lucia Ocone, Lillo, Paolo Calabresi, Cristiano Caccamo ed Emanuela Rei.

“La nostra famiglia mette a loro agio i mostri perché siamo nettamente più mostruosi di loro. Abbiamo preso spunto da mostruosità comuni a tutti e da difetti che comunque appartengono all’essere umano. Sono comunque persone senza filtri e senza ipocrisia, diretti, e questo è un pregio”, spiega ai giornalisti durante la conferenza stampa. Nella pellicola lei e Lillo e i loro figli, una famiglia ‘umana’, accoglieranno con calore una specie di Famiglia Addams: le risate sono assicurate.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2021.