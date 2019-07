Ormai manca davvero pochissimo, come si può vedere dal pancione davvero enorme. Ilaria Spada sta per dare alla luce il suo secondogenito, frutto dell’amore con Kim Rossi Stuart, sposato in gran segreto lo scorso marzo. La coppia ha già un figlio, Ettore, nato nel 2011.

“Conto i giorni, le nuvole… e ti aspetto”, ha scritto Ilaria accanto alla foto, scattata dalla collega e amica Claudia Potenza. Il parto è davvero alle porte e la 38enne non potrebbe essere più felice.

Scritto da: la Redazione il 22/7/2019.