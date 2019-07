E' nato il secondo figlio di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart. A rivelarlo è il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 31 luglio. Il giornale mostra le foto della coppia di neo-genitori bis all'uscita dalla clinica romana del quartiere Prati dove Ilaria ha partorito. Kim, 49 anni, è stato fotografato mentre tiene in braccio il piccolino. La coppia è poi tornata a casa dove ha presentato il nuovo arrivato al fratello maggiore Ettore di 7 anni.

Le foto risalgono a venerdì scorso quindi presumibilmente l'attrice 38enne ha partorito pochi giorni prima. Il suo profilo social non viene aggiornato dal 22 luglio ovvero da quando ha pubblicato uno scatto in cui sfoggia il pancione in dolce attesa. E' stata l'unica condivisione pubblica che la Spada ha fatto durante i nove mesi. La gravidanza, infatti, l'ha vissuta nel massimo riserbo e non ci sono nemmeno ulteriori informazioni in merito all'arrivo del secondogenito, pure il nome è ancora top-secret.

Kim Rossi Stuart e la moglie sono molto riservati. Anche il sì lo scorso marzo lo hanno pronunciato lontano dai riflettori.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 31/7/2019.