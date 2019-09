Ilaria Spada rivela perché ha chiamato il secondo figlio Ian, un nome molto particolare. L’attrice a Oggi confessa il motivo di una scelta che può sembrare singolare.

Ian è nato solo due mesi fa, per la felicità anche del papà, Kim Rossi Stuart. Ilaria Spada lo allatta al seno. La 38enne sul perché della scelta del nome particolare per il secondo figlio (il primo si chiama Ettore e ha 7 anni), al settimanale dice: “A noi piaceva Giovanni, ma volevamo qualcosa di più originale. Allora abbiamo vagliato le varianti straniere. Quella polacca e olandese - e sia detto en passant, mia suocera è olandese - è Ian, e ci è piaciuto subito. E’ corto, forte, veloce”.

Ilaria Spada poi ironica sottolinea: “Certo, come mi ha fatto notare un amico, a Roma lo chiameranno ‘Ià’!”. Bella e solare, già in forma dopo la gravidanza, l'artista nata a Latina si sente una donna appagata: “Non oso desiderare neppure un grammo di fortuna in più. Ho avuto, specie nell’ultimo decennio, talmente tanti doni e talmente belli che sarebbe folle anche solo pensare di ottenere qualcos’altro o qualcosa di diverso”.

Insieme a Kim Rossi Stuart dal 2011, ha sposato il compagno lo scorso 2 marzo. Prima era arrivato Ettore. Il primogenito non è affatto geloso del fratellino: “Essendo parecchio più grande, si sente responsabile. E’ lì che ci segue dappertutto e dice: ‘Attenti alla testina, attenti al piedino!’”.

Ilaria e Kim ci hanno messo nove anni per arrivare al matrimonio, c’è un motivo: “Perché l’importanza del matrimonio l’abbiamo scoperta poco a poco, con lentezza. L’amore ci è sempre parso abbastanza. Ma ammetto che è una sensazione bellissima dire: ‘Mio marito’”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/9/2019.