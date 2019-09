Ilaria Teolis ormai ha fatto il grande salto. Per lei dopo Temptation Island, dove ha detto addio al fidanzato Massimo Colantoni, è arrivato prima il red carpet a Venezia 76 e ora la passerella davanti ai fotografi a Milano. La 24enne è tra le più ammirate alla presentazione della collezione Autunno Inverno 2019 di Sandro Ferrone. Il suo look fa centro: ricercato e alla moda, è griffato ovviamente dal famoso marchio. Il suo volto, con un make up impeccabile, sembra un po’ diverso nella sua bellezza.

Look da star, tratti più sensuali e ammiccanti, labbra che paiono più pronunciate e turgide rispetto al recente passato: Ilaria Teolis è sbocciata definitivamente dopo reality di Maria De Filippi, girato in Sardegna solo pochi mesi fa. Prima lavorava da “Di Gusto Street Food” a Roma, la sua attività di ristorazione aperta con i cugini, era una bella ragazza ingabbiata in un rapporto che non andava per il verso giusto, ma ora tutto è cambiato.

La ragazza vuole farsi strada nel mondo dello spettacolo e così agli eventi si fa ammirare. Non solo, migliora giorno per giorno. Anche grazie a un classico ‘aiutino’ estetico? A riguardo si può solo supporre. E intanto il suo profilo social cattura sempre più fan: Ilaria ha superato i 400mila follower e si avvia verso il mezzo milione, che spera di raggiungere al più presto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/9/2019.