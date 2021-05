Ilary Blasi festeggia i 40 anni con Totti e pochi intimi a Monte Carlo: foto

Ilary Blasi celebra i 40 anni con Francesco Totti e pochi intimi a Monte Carlo. Sul social lei e gli invitati al party esclusivo condividono alcuni video e foto nelle IG Stories. La conduttrice aveva detto che sarebbe rimasta a casa, evidentemente il marito ha organizzato una festa speciale per il compleanno appena passato.

Ha spento le candeline il 28 aprile, Ilary non ha potuto far festa: era impegnata a Milano con le prove dell’Isola dei Famosi e, il giorno dopo, con la puntata serale del reality show. Appena tornata a Roma, però, è subito volata via. Insieme a Totti, pochi amici e la sorella maggiore, Silvia, ha raggiunto Monte Carlo, è lì, in un lussuoso hotel del Principato, che va in scena il party sabato sera, 1 maggio.

VIDEO

Melory, la sorella minore, appena diventata mamma di Jolie, non è con loro. Ma ci sono le persone più legate alla coppia. A tavola, nella cena privata in un’esclusiva suite dell’hotel, Ilary si diverte insieme al marito Francesco e agli amici. C’è anche Cristian, il primogenito di 15 anni.

Appena finite le pietanze, partono i balli e anche una sfilata alquanto singolare in cui le coppie invertono i loro ruoli: le donne diventano uomini e viceversa. Tutti si divertono un mondo. E’ un weekend sereno.

La Blasi e Totti, così come tutti i loro ospiti, prima di partire si sono regolarmente sottoposti a tampone: solo così hanno potuto viaggiare e soggiornare in sicurezza in albergo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2021.