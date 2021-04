Ilary Blasi e l'abito super sexy all'Isola dei Famosi, ma c'è un dettaglio che...

La decima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 ha fatto parlare soprattutto per il look della conduttrice. Ilary Blasi, 39 anni, per la diretta del lunedì sera da Milano stupisce tutti. Stavolta punta tutto sul blu, ma non solo.

La moglie di Francesco Totti ha scelto un lungo abito di velluto blu oltremare, sempre firmato da Lia Stubbla, con uno spacco vertiginoso e taglio strategico che fa intravedere il seno. 'Eva Kant in blu', commentano sui social accanto alle foto della conduttrice che sui social è subito virale. La Blasi è davvero sexy con tacchi altissimi e uno chignon che esalta il suo viso, ma c’è un dettaglio che sorprende: i guanti. Sempre in velluto blu, sembrano essere uniti al vestito per un risultato davvero ‘avvolgente’. Durante la serata le telecamere faticano a staccarsi dall'abito della conduttrice, Ilary a tratti sembra volersi coprire, portando spesso le mani e quindi i guanti all'altezza del seno, ma più ci avviciniamo alla seconda serata e più la Blasi si lascia andare, a suo agio nel look scelto.

Al momento dei saluti, come dopo ogni puntata la Blasi si sfila gli orecchini con i guanti e dallo studio parte l'applauso...

