Ilary Blasi a Sabaudia, mentre è in spiaggia, fa acquisti dal ‘vucumprà’. A svelarlo è Francesco Totti che nelle sue IG Stories condivide un video in cui si vede la moglie alle sue spalle mentre contratta con uno dei tanti venditori abusivi che offrono la loro merce sui litorali italiani. L’immagine della conduttrice alle prese con la trattativa ‘commerciale’ crea scalpore e un po' di polemica. In monti criticano e sottolineano: “Non è legale!”.

Ilary Blasi fa acquisti dal ‘vucumprà’ in spiaggia e subito i fan la bacchettano. Comprare dai venditori ambulanti alimenta il mercato nero dei prodotti rubati e contraffatti. La situazione è molto più delicata di quel che sembri. Così il gesto viene immediatamente messo sotto la lente di ingrandimento da moltissimi utenti, che sul social non rimangono a guardare in silenzio.

Il comportamento appare assurdo agli ammiratori della coppia. In molti si domandano: “E perché mai una come Ilary dovrebbe ridursi a comprare dai vucumprà?”. Altri avvertono: “Francè, non sarebbe proprio legalissimo…”. Anzi, a dirla tutta è assolutamente illegale.

Fa acquisti dal ‘vucumprà’, non si capisce cosa compri. Ilary Blasi è tranquilla, ma non sa che così facendo è contro legge, al punto da essere sanzionabile: le multe per chi lo fa vanno dai 100 ai 7mila euro. La bionda la fa franca, la prossima volta dovrà fare più attenzione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/7/2019.