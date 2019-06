Ilary Blasi e Melory hanno organizzato un addio al nubilato entusiasmante per la sorella Silvia, che sposerà il suo fidanzato storico Ivan. La conduttrice tv 38enne, che in autunno tornerà su Canale 5 a quanto si dice al timone di Giochi Senza Frontiere, ha estratto dal cilindro con la complicità dell’altra bionda un fantasmagorico tour in Vespa per le vie di Roma, con tanto di aperitivo da mille e una notte con vista sulla Capitale al tramonto.

La sorella Silvia non sapeva nulla. Accompagnata bendata nel luogo da cui partire con il tour in Vespa a Roma, è rimasta a bocca aperta.

Ilary Blasi e Melory, come pure il resto delle amiche presenti all’addio al nubilato, le hanno fatto una sorpresa meravigliosa. Entusiasta, è subito salita sulla meravigliosa due ruote sidecar e così è iniziato, tra mille risate e divertimento assoluto, con le compagne di avventura, il giro per le vie della città che ama e in cui presto dirà di sì.

E’ stato un addio al nubilato indimenticabile quello di Silvia. La sorella Ilary Blasi, come pure l’altra, Melory, hanno accompagnato il tour in Vespa a Roma, con una gioia infinita. Tante le riprese video fatte dalle due, come pure le foto condivise che raccontano un venerdì sera davvero speciale e indimenticabile.

Tra battute, risate, brindisi e molto altro, le ore sono trascorse in fretta. Ilary Blasi e Melory, look casual e volto raggiante, hanno fatto sentire alla sorella Silvia tutto l’affetto e il calore che da sempre le lega e le fa sentire unite più che mai.

La gioia della sposa è sembrata incontenibile. Davanti alle donne che più ama Silvia ha celebrato, con un favoloso tour in Vespa a Roma il suo addio al nubilato. Il compagno Ivan è ormai da tempo uno di famiglia, ora le nozze coroneranno con ancora più forza il sogno di entrambi di una vita a due. Ilary Blasi e Melory non possono che fare festa e celebrare un momento così.