Ilary Blasi, dopo Donna Paola accoglie un altro gatto 'nudo' in casa: ecco come si chiama

Ilary Blasi dopo Donna Paola accoglie un altro gatto ‘nudo’ in casa, nella mega villa nel quartiere Eur in cui vive con il marito Francesco Totti e i suoi tre figli, Cristian, 15 anni, Chanel, 14 oggi, e Isabel, 5. La conduttrice 40enne presenta il cucciolo di Canadian Sphynx sul social, nelle sue storie, e svela pure come si chiama: Alfio.

La presentatrice dell’Isola dei Famosi ha fatto entrare Donna Paola nella sua vita a dicembre 2019. E’ subito stata pazza di lei, che si è dimostrata affettuosa, allegra e coccolona. Totti, inizialmente, si è molto arrabbiato con la moglie perché era contrario, poi, però ha cambiato idea.

VIDEO

In una diretta Instagram l’ex capitano della Roma all’amico Bobo Vieri aveva raccontato: “La notte dorme dentro il letto, in mezzo alle mie gambe e non mi pare vero: è una favola. Ilary l'ha chiamata Donna Paola. E’ affettuosa da morire, non sembra un gatto. Appena sente la voce di Isabel si arrampica sui tetti, lei la uccide dalla mattina alla sera, ma non le ha mai fatto un graffio. Se la prendi te ne innamori. Io stavo per separarmi da mia moglie per il gatto. Non lo volevo assolutamente. Dicevo no e lei sì a tutti i costi. Alla fine sono sempre le mogli che decidono. Neanche mi ha detto sì o no, me l'ha portato a casa e basta. Per due giorni non ci siamo parlati e poi mi sono innamorato”.

Donna Paola poi ha anche regalato dei cuccioli alla coppia a ottobre 2020, per colpa di un ‘incidente’ con un gattone che girava nell’immenso giardino della villa. Ora, però, avrà un compagno della sua stessa razza, Alfio. Ed è probabile che la Blasi la faccia diventare mamma un’altra volta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2021.