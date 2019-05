Ilary Blasi per la finale di Amici 18 sceglie di raccogliere i capelli con una coda altissima, resa pure lunghissima grazie alle extension. Alessia Solidani, la sua personale e bravissima hair stylist, crea un’acconciatura perfetta per la conduttrice 38enne. Il look è pazzesco e svela anche un particolare della 38enne, un tatuaggio che ha sul collo, molto vicino ai capelli. Una croce piccolissima, quasi invisibile normalmente.

Ilary pubblica sul social alcuni suoi scatti che rendono il tattoo perfettamente visibile. Un profilo perfetto, il naso all’insù e una bocca carnosa e bellissima.

Stupisce sempre quando è in tv, i suoi outfit fanno sempre parlare, messi inevitabilmente sotto la lente di ingrandimento. Anche stavolta Ilary Blasi cattura lo sguardo. Alla finale di Amici 18 la moglie di Francesco Totti, scatenata in diretta, soprattutto dopo le esibizioni del ballerino Rafael, al punto da far intervenire da casa il marito, che in un sms le scrive simpaticamente: “Solo tu fai la deficiente!”, decide per la coda di cavallo e mette così in primo piano il volto, perfettamente truccato. Anche con l’abito, però, non scherza…

Ad Amici 18 Ilary Blasi è scintillante più che mai. Indossa un lungo abito color oro in jersey stretch di Alexandre Vauthier, caratterizzato da un profondissimo scollo a V, uno spacco vertiginoso e cristalli all over. L’outfit è completato con delle scarpe alte abbinate. Pure il decoltè e le gambe non passano inosservate, anche se è la coda, che l'ex Letterina si accarezza in continuazione, a fare faville.