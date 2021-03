Ilary Blasi asfalta Akash che non vuole rimanere all'Isola: 'Un altro avrebbe fatto meglio di te'

Ilary Blasi asfalta Akash Kumar che non vuole rimanere all’Isola dei Famosi. Nonostante sia ancora in gioco dopo l’eliminazione al televoto, il modello rifiuta di restare a Parasite Island. Dice di essere stanco, la conduttrice inizialmente cerca di convincerlo, poi esplode: “Un altro avrebbe fatto meglio di te".

Akash abbandona. A convincerlo a rimanere ci provano anche i tre opinionisti, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Lui non cambia idea: “Sono stanco”. Si dice anche soddisfatto del suo percorso. La Blasi gli chiede come sia possibile dire così dopo solo una settimana, poi, capendo che Akash non ha proprio voglia di affrontare il reality come dovrebbe, sbotta e a muso duro chiosa: “Prendi il tuo sacchetto e tornatene in Italia”.

Lo scontro manda in brodo di giuggiole il popolo del web. Ilary Blasi non la prende affatto bene. Zorzi parla con Akash, nonostante nella scorsa puntata tra i due ci sia stata maretta. “Non abbiamo iniziato col piede giusto ma il reality è un'opportunità immensa, se vuoi farti amare dal pubblico è questo quello che devi fare e se non la sfrutti secondo me fai una stupidaggine”, gli dice.

“Torni in Italia e comunque sei in lockdown e devi restare in casa, lì non mangerai molto ma almeno puoi stare in gruppo e fare un’esperienza”, aggiunge Elettra Lamborghini. Iva Zanicchi sottolinea: "Lui è molto fragile, non è forte". Akash è irremovibile: "Ringrazio il sostegno di tutti, ma preferisco comunque lasciare. Non resto, sono stanco, tanto io ho già vinto la mia Isola, ero venuto qui per vincere le mie paure, debolezze, insicurezze e metabolizzare la relazione finita”.

Ilary è spiazzata: “Ma come hai vinto l’Isola? Ma quando sei stato solo? So’ passati tre giorni! Non mi pare proprio che te l’abbia vinta”. Elettra replica al vetriolo: “Sei irrispettoso verso il pubblico. Così ti sei bruciato tutto”.

Akash non sente ragioni, così la Blasi parte come una furia e lo asfalta: “No, mi dispiace perché tu volevi fare quest’Isola, noi abbiamo scelto te, abbiamo dato spazio a te invece che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri. Sicuramente meglio di te. Questo mi dispiace, chiaramente io non posso obbligarti. Quindi ti chiedo: decidi di rimanere o di andare?”. Akash replica: “No, vado via, grazie mille”

Ilary è nera, arrabbiata chiosa: “Ok, perfetto, prendi il sacchetto e tornate in Italia, ciao Akash”. In sottofondo la Lamborghini regala un “salutame a soreta”, La Zanicchi prova a giustificarlo, ma la Blasi sarcastica si rivolge a Tommaso: “La sua isola l'ha vinta, hai capito Tomma'?”. “Sì, amore in 3 giorni”, replica tagliente Zorzi.

