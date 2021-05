Ilary Blasi bacia Jeda e lo invita a fare un aperitivo senza Totti e Vera: lui imbarazzatissimo

Ilary Blasi bacia Jeda all’Isola dei Famosi e lo invita a fare un aperitivo con lui, senza il marito Francesco Totti e la fidanzata del 22enne, Vera Gemma. Lui imbarazzatissimo tentenna, poi dice di sì. Il baby fidanzato dell’ex naufraga continua a essere la simpatica ossessione della bionda che lo vuole rigorosamente in studio con lei a Milano.

Il fuoriprogramma accende l’ironia dei social e fa gioire un pubblico un po’ stanco delle solite dinamiche dell’Isola. Ci pensa Ilary a rompere gli schemi: è lei l’elemento forte del reality show.

La Blasi nel bel mezzo della puntata saluta Jeda, non può farne a meno. "Pensavate mi fossi dimenticata di lui? No… volevo salutare il mio amico Jeda!", esordisce Ilary. Poi la domanda che nessuno si aspetta: "Senti, hanno riaperto i ristoranti, possiamo andare a fare l'aperitivo. Come sei messo dopo domani?”

Jeda è interdetto. Imbarazzato cerca di sviare: "Però deve venire anche Totti". La presentatrice 40enne non ci sta e chiarisce subito: "No, io e te da soli, senza Totti e Vera”. Jeda non sa che pesci prendere: "C'è Vera che ci guarda… Ciao Vera!”.

Ilary non sente ragione, anzi, si avvicina a Jeda. “E va beh, non fa niente. Vieni qua, dammi un bacio, dal vetro dai!”. Si siede accanto a lui, c’è il plexiglass a dividerli. E così alla fine scatta il tenero bacetto. Il popolo del web esulta: è uno spasso vedere i loro siparietti in tv. “Il miglior momento della puntata”, commentano in molti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2021.