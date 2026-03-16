Ilary Blasi bacia Bastian Muller: a Roma per il fidanzato che sposerà organizza un super party di compleanno, guarda

Il 12 marzo l’imprenditore ha compiuto 39 anni, la presentatrice lo sorprende nel weekend

Sul social lei gli aveva scritto una dedica in tedesco (facendosi aiutare dal traduttore…)

Mentre l’ex marito celebra i 10 anni di Isabel, lei fa una sorpresa all’uomo che ama. Ilary Blasi bacia Bastian Muller con passione. A Roma per il fidanzato che sposerà organizza un super party di compleanno. Il 12 marzo l’imprenditore ha compiuto 39 anni, la presentatrice lo sorprende con una festa piena zeppa di amici, con tanta musica, ballerine e risate.

Ilary Blasi bacia Bastian Muller: a Roma per il fidanzato che sposerà organizza un super party di compleanno

Nel giorno speciale la 44enne sul social, condividendo nelle Storie uno scatto con lui in bianco e nero, gli aveva scritto una dedica in tedesco, facendosi aiutare dal traduttore sul web. "Tanti di questi momenti. Così tanti di questi giorni. Quanti di questi sorrisi. Buon compleanno, mio uomo speciale. Ti amo”, aveva sottolineato Ilary. In tv, a Verissimo, ha confessato di non parlare una parola della lingua madre di Bastian, ma ha confermato che le nozze con lui arriveranno subito dopo il divorzio, ormai imminente.

Il 12 marzo l’imprenditore ha compiuto 39 anni, la presentatrice lo sorprende nel weekend

La festa è spensierata: si balla tanto

La festa è spensierata. La Blasi balla, chiacchiera e sorride. Al momento della torta sta stretta al compagno di vita che ha scelto dopo il crack tanto chiacchierato con Totti, padre dei suoi tre figli. I due si baciano, felici e innamoratissimi. Tra i tanti ospiti, c’è l’hair stylist e amica di Ilary Alessia Solidani, la sua manager, Graziella Lopedota, e molti altri. Ci sono anche la figlia 18enne Chanel e la ‘nuora’ Melissa Monti, legata ormai da tempo al suo primogenito 20enne Cristian.

Tra gli invitati ci sono anche Alessia Solidani e Graziella Lopedota

Il festeggiato con la 44enne e tutti gli ospiti

Da domani Ilary tornerà a essere regina in tv col Grande Fratello Vip: il destino le ha ‘ridato’ il suo show. Tutto le sorride, la vita va avanti e le regala grandi cose.