Ilary Blasi, esperimento per avere i boccoli: Il figlio e il marito bocciano il nuovo look

Desidera avere boccoli biondissimi e vuole realizzarli da sola in casa, Ilary lo fa con curiosi bigodini fucsia e celesti, ma il risultato non convince affatto neppure lei. La bella 39enne pubblica alcuni video in cui è in auto con il primogenito Cristian, pronta ad accompagnarlo a scuola. “Quanto sei felice che stiamo andando a scuola Cristian? - dice - Dai che te la leggo negli occhi la felicità. Mi sono fatta pure i ricci per te. Ti piacciono questi ricci? Metti la cintura. Mettila bene”.

Arrivati davanti all’istituto, il 14enne scende dalla macchina, ma la Blasi non lo lascia andare via senza tornare sull’argomento boccoli.

“Cri, l’ultima cosa è importante, ti sono piaciuti i miei boccoli o no?”, gli domanda. Cristian, di spalle, fa un gesto esplicito: chiede alla mamma di lasciarlo in pace: i capelli non l’hanno colpito.

Ilary Blasi non si ferma qui. Sul social pubblica anche una chat privata con il marito. Nei messaggi gli domanda di esprimere un parere sul nuovo look. “Volevo chiederti una cosa. Hai visto le mie storie? Che ne pensi dei miei boccoli? Toc, toc. Allora? Sii sincero ed onesto. Rispondi”, chiede. Totti risponde ironico e spietato: “Ma che foto ti sei fatta?? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/6/2020.