Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo il gatto nudo, Donna Paola, nella loro mega villa a Roma accolgono un altro amico a quattro zampe. A Casa Totti arriva una capra nana tibetana, la conduttrice le dà il benvenuto, ne è già innamorata come pure la piccola Isabel, la figlia più piccola di 4 anni, che tiene l’animale teneramente in braccio.

Ilary Blasi svela il nuovo arrivo in famiglia sul social, nelle sue IG Stories. “Benvenuta”, scrive rivolgendosi alla dolcissima capra nana tibetana. Non rivela ancora il suo nome, ma pare entusiasta. Problemi di spazio non ce ne sono: la villa della presentatrice 39enne e del marito 43enne, ex capitano della Roma, è circondata da un grande parco, la capretta avrà la possibilità di scorrazzarvi. Tutti dovranno stare attenti al prato: rischia di rovinarsi un po’, ma questo è l’ultimo dei problemi.

VIDEO

Ilary e Francesco sono dei veri amanti degli animali. Totti durante una recente diretta Instagram ha raccontato di avere in casa un labrador nero, Ariel, due gatti, tra cui la ormai famosissima Donna Paola, e da oggi anche una capra nana tibetana. I figli della coppia possono divertirsi con tutti loro amici, soprattutto Chanel. “Se fosse per mia figlia Chanel casa nostra sarebbe uno zoo. Ama tantissimo gli animali, vorrebbe fare la veterinaria”, ha confessato in passato lo sportivo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2020.