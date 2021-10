Ilary Blasi porta la cena in tavola, la reazione di Totti è esilarante: ecco cos'ha cucinato la moglie

Ilary Blasi porta la cena in tavola, la reazione di Francesco Totti è esilarante: la moglie ha cucinato una nuova pietanza che lo fa rabbrividire, il piccione arrosto. “Ragazzi, stasera per cena...piccione!", esordisce la presentatrice, che condivide tutta la scenetta casalinga nelle sue storie su Instagram.

L’ex capitano della Roma, 45 anni, è disgustato, quando la conduttrice 40enne prova a servirgli un po’ di piccione, esclama: “Non scherzare, te lo dico!”. Il suo volto racconta con una smorfia tutta la sua disapprovazione. Il piatto fa lo stesso effetto anche al figlio maggiore, Cristian, 15 anni, che gentilmente declina e non assaggia il pennuto.

La pensano diversamente la secondogenita Chanel, 14 anni, e Isabel, 5, che invece gradiscono il piccione preparato dalla madre. La stessa Blasi lo divora senza alcun problema.

Ilary con il marito prova ad insistere, Totti, irriverente come al solito, ribadisce il suo no e imita anche il verso del povero piccione finito in pentola…

“Cristian e Francesco no piccione", conclude con amarezza e tantissima ironia Ilary Blasi: il volatile incriminato a loro due non piace affatto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/10/2021.