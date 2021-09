Ilary Blasi: 'Sono cinica anche con i miei figli e Francesco'

Ilary Blasi è pronta al debutto con Star in the star, al via stasera, giovedì 16 settembre, in prima serata su Canale 5. La bionda conduttrice 40enne, intervistata da Panorama, parla del suo apparente distacco in tv e rivela: "Gestisco bene le emozioni, non sono ansiosa e certamente essere un po’ cinica aiuta a ridimensionare ogni cosa. Sono cinica anche con i miei figli e con Francesco”.

La bella moglie di Totti non si definisce ‘fredda’, assolutamente: “Fredda no. Il cinismo invece è un po’ la mia chiave di lettura della vita. Sono così anche con i miei figli e con mio marito. Ho coltivato da sempre il sarcasmo, l’ironia, l’autoironia: non ci credo mai fino in fondo, smorzo ogni situazione. E chi pensa che reciti un personaggio sbaglia: sono questa ogni giorno, istintiva, spontanea, qualche volta pure troppo. Poi in tv cerco di darmi un limite, perché in casa sono pure peggio”.

Parte la sua stagione tv che la vede prima impegnata in un talent che ha scatenato non poche polemiche perché è un format a metà strada tra Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show. Con Ilary Blasi in studio a fare i giudici Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. L'ex Letterina non conosce la vera identità dei concorrenti in gara, vip che dovranno imitare popstar famosissime. “Come minimo avrei già spoilerato i nomi”, sottolinea divertita.

Della bufera mediatica attorno al programma Ilary dice: “Le polemiche fanno parte del gioco e la risposta più facile da dare è il solito ‘ nel bene o nel male purché se ne parli’. La verità è che sono concentrata più sul programma che sulle polemiche. Guardo nel mio orto, non in quello altrui”.

Carlo Conti, conduttore di Tale e Quale, ha smorzato tutto e chiosato: “In tv c’è spazio per tutti”. Ilary Blasi è d’accordo con lui: “La penso esattamente come lui, un professionista serio e un uomo intelligente. E poi diciamolo: in tv sono anni che non s’inventa niente da zero ma il conduttore e gli autori possono comunque dare un twist imprimendo un’identità diversa a un programma”.

La presentatrice torna in prima serata, lo farà anche con l’Isola dei Famosi in primavera, ma al momento non pensa al cast dei naufraghi. Non sogna di fare La Talpa, che tornerà su Mediaset. Ma in futuro non direbbe di no a Sanremo, che l’ha già vista sul palco nel 2006 con Giorgio Panariello: “Quando andai via, dissi a un’amica: ‘Io qui ci tornerei volentieri’. Avevo 24 anni e mi sono tolta una gran bella soddisfazione che mi è rimasta nel cuore. Lo rifarei da conduttrice, magari una versione tutta al femminile, ma non dipende da me: questo è un lavoro in cui le coincidenze e occasioni giocano un ruolo fondamentale”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2021.