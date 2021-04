Ilary Blasi 'circense': per rialzare gli ascolti dell'Isola dà, letteralmente, spettacolo

Ilary Blasi è quasi ‘circense’ all’Isola dei Famosi. La conduttrice 39enne dà spettacolo per rialzare gli ascolti del reality show. Fa finta di svenire e si sdraia per terra davanti al rifiuto di Gilles Rocca, che dice di no alla prova del bacio sott’acqua. Il ‘modello’ Signorini, che più volte lo ha fatto al GF Vip, paga. Come pure gli occhi storti che sfoggia con nonchalance quando Fariba, prima di fare la nomination, la riempie di chiacchiere. Il popolo del web l’adora, i meme si sprecano, eppure lo share non decolla e si ferma al 17,4%.

Simpatica, energica, ironica, tagliente, Ilary è incontenibile. Le sue faccette fanno impazzire tutti. La presentatrice non riesce a rimanere impassibile quando Gilles, sempre più aggressivo, polemico e litigioso, rifiuta di fare la prova ricompensa che prevede di baciare in apnea una compagna, nel suo caso Francesca Lodo, per vincere una cena a due con un invitante piatto di matriciana.

“Mi dispiace non posso. Le cene a lume di candela le faccio con l’amore della mia vita, non me la sento, non fa per me. Io non sono capace a fare queste prove, non sono bravo”. Ilary Blasi è basita e rotea gli occhi: “E’ un gioco, è un bacio a stampo, Miriam non può essere gelosa. Così fai un dispetto alla tua amica Francesca che non può mangiare”, ma Gilles non sente ragioni e si lancia nel suo sproloquio.

Ilary dà il meglio di sé e si butta lunga per terra, come fosse svenuta per le tante stupidaggini ascoltate finora. Tutti ridono, poi si rialza e lapidaria dice: “Scusa ma te lo devo dire: non capisco di quale integrità parli, a quale stabilità mentale ti stai riferendo, ma che stai dicendo?!”.

E’ ‘piena’, così la descrivono su Twitter. E lo fa vedere anche durante il momento nomination segrete. Fariba arriva e comincia a versare un fiume di parole su di lei. La Blasi cerca di stopparla, il tempo stringe, ma la 58enne continua, così la bionda storce gli occhi comicamente, come se fosse tramortita dalla donna, che si dimostra un po’ petulante.

Lo stesso accade poco dopo con Ciufoli e altri. “State zitti tutta la settimana, poi arrivate qui e avete miliardi di cose da dire, che vi succede?”, ironizza.

Cerca di essere scoppiettante come non mai e non lesina neppure una frecciatina a Massimiliano Rosolino, inviato molto criticato dal pubblico perché all’apparenza poco ricettivo e ritenuto insufficiente nello spiegare le prove.

Ilary si confonde nel nominare le due fazioni di naufraghi, chiamandoli ‘Arrivisti’ e ‘Positivi', al posto di ‘Primitivi’. Si scusa, perde la concentrazione e si incarta di nuovo. "Ecco, l'ho spiegato come Massimiliano Rosolino”, dice lapidaria, contenendo la ridarella e facendo chiaramente intendere che a lei nulla sfugge. Gli ascolti però non crescono e non la premiano fino in fondo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/4/2021.