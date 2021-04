Ilary Blasi: 'Ecco come festeggerò i miei 40 anni'

Ilary Blasi oggi, mercoledì 28 aprile, festeggia un compleanno molto importante. A Chi, che le regala la copertina del settimanale, in una lunga intervista confessa: “Ecco come festeggerò i miei 40 anni". La conduttrice, impegnata a Milano con l’Isola dei Famosi, appena sarà a Roma dalla sua famiglia sa già cosa desidererà fare per celebrare la data con qualche giorno di ritardo.

Amante delle grandi feste, Ilary Blasi per i 40 anni ha deciso di cambiare. “Quest’anno non ho voglia di fare grandi cose e l’ho già detto a mio marito. E poi non si può perché non si può. In più, ho le prove, lavoro e sono a Milano, quindi niente. E’ vero, le feste le faccio sempre, mi piacciono, ma le faccio in altre occasioni. Questa è la volta che voglio stare con la mia famiglia, lo sarebbe in ogni caso anche senza restrizioni: è un’occasione speciale e questo è un momento particolare”, svela.

Ilary è felice di essere tornata al lavoro: “Lavorare sì, mi mancava, anche se io sono una selettiva e, volendo, sono una pure un po’ pigra: io non devo per forza essere in video, non ho quell’ansia lì, faccio le cose che mi divertono e che mi danno soddisfazione. In ogni caso, anche se potrei stare a casa, questa è una gratificazione personale ed è un modo per dire alle mie figlie, vabbè, Isabel è piccolina, ma per Chanel invece è il momento giusto, che l’indipendenza è libertà. La libertà di fare le proprie scelte. E una donna deve avere questa opportunità, se può”.

La Blasi però sente pure la mancanza dei figli, soprattutto della sua piccolina, Isabel, 5 anni: “Eh, sì, mi manca, ma per un anno e mezzo sono stata a casa, fissa, a disposizione sua, anzi, a disposizione dei ragazzi, io mi dedico molto ai miei figli, avevo voglia di riprendermi un po’ il mio tempo, il mio lavoro, di ritrovare un po’ di energia, alla fine è proprio questo. Mi sono organizzata e va bene così”.

Quando le si domanda quale sia il segreto della sua unione con Francesco Totti che dura da vent’anni, ironica risponde: “Ma che c’è un segreto? Ma mica ho una pozione, ma magari fra due anni ci lasciamo. Io lo dico pure a lui, nella vita non lo sai mai, mica rinnego niente, sono vent’anni di vita vissuta insieme, di vita bellissima. A oggi venti li abbiamo fatti: sono stata più con lui che da sola".

Tra le coppie famose, non molti sono durati così tanto... "Tanti si sono persi per strada - ammette Ilary Blasi - A oggi già è difficile stare insieme, poi con dei lavori particolari... E’ vero siamo più esposti, hai più possibilità, però proprio perché sei esposto non ti puoi permettere di fare il cretino o la cretina, io se mi muovo o lui se si muove diamo nell’occhio, non è una cosa da sottovalutare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2021.