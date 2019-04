Ilary Blasi, festa di compleanno per i 38 anni a Monte Carlo con Francesco Totti e gli amici: alla cena sulla terrazza con vista mozzafiato all’Hotel de Paris anche Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche

I 38 anni li festeggia a Monte Carlo, compleanno super per Ilary Blasi

La bionda e il marito romantici e innamorati sul social con la 'foto a metà'

Ilary Blasi compie 38 anni e festeggia il compleanno durante il weekend a Monte Carlo insieme al marito Francesco Totti e alcuni dei suoi più cari amici. La cena sulla terrazza del lussuosissimo Hotel de Paris nel Principato è super. La vista da lassù è mozzafiato e tutti si divertono un mondo. E’ un party dove c’è anche tanto romanticismo. Ilary Blasi per la sua festa di compleanno per i 38 anni a Monte Carlo si regala uno scatto inusuale con il suo Francesco. I due sui loro profili social non condividono una foto in coppia, preferiscono pubblicarne una divisa a metà, in cui l’una guarda l’altro. La conduttrice del GF Vip e l’ex Capitano della Roma, tenerissimi, si limitano a scrivere semplicemente: “La mia metà”. Le poche parole sono accompagnare da un cuore ‘rosso passione’. Per la festa di compleanno per i 38 anni di Ilary Blasi a Monte Carlo è tutto organizzato alla perfezione. La lunga tavolata è abbellita dai centrotavola e i segna posto realizzati con rose rosa e bianche. Tra i tanti ospiti, tutti molto intimi della famiglia Totti, ci sono pure Alberto Aquilani, ex compagno di squadra del giallorosso, e la moglie Michela Quattrociocche. C’è anche l’hair stylist di Ilary, Alessia Solidani, a cui l’ex Letterina è da sempre legata. Alla cena c’è la sorella di Ilary Blasi, Silvia. Manca Melory, forse impegnata e quindi assente. Si mangia, si scherza e si canta sulle note dei Gipsy Kings. Tante le foto che finiscono sul social grazie agli invitati. La bionda è felicissima, ha accanto le persone a cui vuole più bene.

Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.